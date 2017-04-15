Меланшон не переедет в Елисейский дворец при победе на выборах во Франции

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что в случае своей победы на президентских выборах во Франции не переедет в Елисейский дворец.

"Я не думаю о том, чтобы жить в Елисейском дворце. Я бы предпочел иметь возможность продолжить жить там, где я живу сейчас", — сказал Меланшон в интервью телеканала TF1

Кандидат отметил, что если ему все же придется жить во дворце, он хотел бы "самостоятельно оплачивать счета за воду и электричество".

Как отмечает телеканал BFMTV, в этом Меланшон схож с основателем и первым президентом 5-й Республики генералом Шарлем де Голлем.

Выборы президента страны пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.