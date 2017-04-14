СМИ: Роналду в 2010 году заплатил $375 тысяч обвинившей его в изнасиловании

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подозревается в том, что в 2010 году заплатил 375 тысяч долларов девушке, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает журнал Der Spiegel.

По сообщению источника, инцидент произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где португальский футболист проводил отпуск. Девушке, которую, как предполагается, изнасиловал Роналду, тогда было около 20 лет. Источник утверждает, что в январе 2010 года с целью избежать наказания сторона футболиста заплатила потерпевшей, имя которой не называется, 375 тысяч долларов. По условиям подписанного договора стороны договорились не разглашать подробностей, а сторона потерпевшей должна отказаться от обвинений.

Звезда мадридского "Реала" и чемпион Европы в составе португальской сборной не впервые сталкивается с обвинениями в сексуальных преступлениях. В 2005 году Роналду, будучи игроком английского "Манчестер Юнайтед", был арестован по подозрению в домогательствах к двум женщинам, но отпущен под залог. Позже с футболиста были сняты все обвинения.