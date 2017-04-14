Индия намерена оспорить смертный приговор своему гражданину в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 апр — РИА Новости. Посол Индии в Пакистане Гаутам Бамбавале заявил, что Индия будет юридически оспаривать смертный приговор обвиненному в шпионаже индийскому гражданину.

В понедельник, 10 апреля, армия Пакистана сообщила, что военный трибунал приговорил к смертной казни отставного индийского военного Кулбушана Судхира Ядава по обвинению в шпионаже. Исламабад заявляет, что Ядав работал на внешнюю разведку Индии, в Нью-Дели заявляют, что Ядав не имеет никаких связей с правительством Индии после досрочного ухода со службы в ВМС.

"Мы определенно будем подавать апелляцию против приговора, но мы не сможем сделать это, пока у нас не будут детали предъявленных обвинений и копия вердикта", — заявил Бамбавале журналистам после посещения МИД Пакистана.

В связи с этим индийский дипломат в беседе с первым замглавы МИД Техминой Джанджуа потребовал представить эти данные, а также в очередной раз попросил обеспечить консульский доступ к Ядаву, сообщает агентство PTI.

В то же время помощник премьер-министра по иностранных делам Сартадж Азиз в пятницу провел брифинг по ситуации вокруг Ядава, где вновь обозначил позицию Исламабада. Помимо прочего он перечислил несколько эпизодов "террористической деятельности", которая вменялась Ядаву, а также изложил график основных этапов расследования и судебного процесса против него. Азиз прокомментировал ранние сообщения МИД Индии, что Дели 13 раз запрашивал консульский доступ, отметив, что причиной отказа стали "нежелание сотрудничать и отвечать" со стороны Индии на запрос Пакистана о юридической помощи.