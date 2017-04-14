Главы МИД РФ и Китая обсудили Сирию и ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре проблемы сирийского урегулирования и ситуацию на Корейском полуострове, сообщается на сайте МИД РФ.

Разговор состоялся в пятницу.

"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, включая положение дел в сирийском урегулировании и ситуацию на Корейском полуострове, а также график предстоящих двухсторонних контактов", — говорится в сообщении.

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