Командующий ВС США в Афганистане назвал атаку супербомбой тактическим шагом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Командующий американскими ВС в Афганистане генерал Джон Николсон назвал применение сверхмощной бомбы GBU-43 "тактическим" действием, сообщила миссия НАТО в стране.

"Тактически GBU-43 была использована в подходящее время", — говорится в сообщении на официальной странице миссии в микроблоге Twitter , где велась текстовая трансляция выступления генерала перед журналистами.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства"*. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России