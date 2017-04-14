Косачев: США сейчас представляют собой большую угрозу миру, чем КНДР

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США сейчас представляют собой большую угрозу миру, чем КНДР; приходится серьезно воспринимать новости о том, что Штаты якобы готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее при получении данных о подготовке Пхеньяна к ядерным испытаниям, заявил в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

"Самое тревожное в ситуации с нынешней американской администрацией – про нее нельзя быть до конца уверенным, блефует она или и правда реализует очередные угрозы? Именно поэтому приходится вполне серьезно воспринимать новости о том, что США якобы готовы нанести упреждающий удар по КНДР в случае, если будут получены данные о подготовке Пхеньяна к новому ядерному испытанию", — написал сенатор в Facebook.

По его словам, в самой Северной Корее такую угрозу воспринимают серьезно и начинают военные приготовления. Косачев отметил, что это ядерная держава, которая извлекла главный урок из всех предыдущих "гуманитарных операций" США – чтобы защититься от нападения, нужно реально располагать оружием массового поражения (ОМП).

"До сих пор это КНДР помогало – Ирак был атакован не потому, что он имел это самое ОМП, как убеждали нас при помощи известной пробирки, а именно потому, что нападавшие были твердо уверены в отсутствии такого оружия у Саддама Хусейна", — подчеркнул политик.

"Однако теперь мы имеем новую ситуацию, когда есть уверенность в обладании КНДР таким оружием, но нет никакой уверенности в намерениях США. В этом смысле Америка сегодня объективно представляет собой большую угрозу миру, чем КНДР", — уверен Косачев.

Сенатор отметил, что мы уже знаем по сирийскому случаю, что "данные" к США могут поступить в любой момент и откуда угодно – от СМИ или от частных правозащитных структур, находящихся за тысячи километров от места событий. При принятии решений в Белом доме, похоже, никто сведения перепроверять не будет.

"Поэтому сейчас весь мир в ужасе гадает: ударят или нет? Уже одно это говорит о серьезных проблемах Трампа и его команды, прежде всего в сфере предсказуемости – и это проблема не только оппонентов, но и союзников США в мире", — написал глава комитета СФ.

По мнению законодателя, есть небольшая надежда, что Трамп все же прислушается к тем, с кем говорил он сам и его госсекретарь накануне – к Китаю и России. Хотелось бы услышать и голос союзников по НАТО, добавил он.

"В любом случае, нужно чтобы кто-то, к кому Трамп прислушивается, намекнул ему: КНДР не тот случай, где надо сначала ударить ракетами, а потом обсуждать, зачем это было сделано", — заключил сенатор.