Минфин Британии рассказал, что может осложнить переговоры по Brexit

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза осложнятся, если речь зайдет о каком-либо наказании страны, заявил министр финансов Филип Хаммонд в интервью польскому издания Rzeczpospolita.

"Мы глубоко убеждены, что если 27 стран Евросоюза хотят достичь в этих переговорах наилучшего результата для самого Сообщества, у нас будет соглашение, полезное как для Великобритании, так и для Союза", — сказал Хаммонд.

По его словам, "дела начнут усложняться, если будет доминировать идеологический подход, предположение, что Великобритания должна быть наказана за то, что посмела выйти из Союза". "Тогда может быть тяжело", — добавил он.

Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.