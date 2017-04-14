Минфин Британии рассказал, что может осложнить переговоры по Brexit

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза осложнятся, если речь зайдет о каком-либо наказании страны, заявил министр финансов Филип Хаммонд в интервью польскому издания Rzeczpospolita.
По его словам, "дела начнут усложняться, если будет доминировать идеологический подход, предположение, что Великобритания должна быть наказана за то, что посмела выйти из Союза". "Тогда может быть тяжело", — добавил он.
Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.