Путин сообщил коллегам по ОДКБ о прошедшей встрече с Тиллерсоном

РИА НОВОСТИ. ПУТИН СООБЩИЛ КОЛЛЕГАМ ПО ОДКБ О ПРОШЕДШЕЙ ВСТРЕЧЕ С ТИЛЛЕРСОНОМ, НА ЗАСЕДАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИЯ В КНДР НЕ ОБСУЖДАЛАСЬ