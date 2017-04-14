СБУ задержала работника завода за попытку вывезти оборудование в Россию

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала представителя николаевского госпредприятия "Зоря"- "Машпроект" и его сообщника по подозрению в попытке незаконного вывоза в РФ комплектующих с предприятия.

Предприятие специализируется на производстве газотурбинного оборудования, в частности, для кораблей.

"Попытке поставки в РФ комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ, предотвратила в Николаеве СБУ совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации государственного предприятия "Заря" — "Машпроект", — сообщила в пятницу пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отметили, что был задержан работник предприятия и его сообщник, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД общей стоимостью 124 тысячи гривен и другие детали (4,6 тысячи долларов).

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которые предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.

Возбуждено уголовное дело по статье (присвоение или растрата чужого имущества). Задержанным предъявлено уведомление о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.