Ле Пен намерена закрыть все салафитские мечети во Франции

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен намерена после победы на выборах закрыть в стране все салафитские мечети.

"Нужно закрыть салафитские мечети, в которых проповедуется ненависть к Франции, и тайные школы, в которых учат поведению, противоречащему французскому стилю жизни", — заявила Ле Пен в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Она также заявила, что изгонит из Франции всех иностранцев, подозреваемых в связях с террористами.

"Я собираюсь предпринять необходимые действия в отношении всех подозреваемых в связях с терроризмом: изгнав их из Франции, если они являются иностранцами, и лишить французского гражданства, если они имеют двойное гражданство, — чтобы иметь возможность их затем изгнать или тщательно следить за их действиями, если они являются французскими гражданами", — сказала кандидат в президенты.

Другие новости о выборах президента во Франции >>