Вице-премьер Украины считает отмену виз с ЕС необратимостью евроинтеграции

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что, предоставив стране безвизовый режим, Евросоюз "признал необратимость евроинтеграции" Украины.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Киев ожидает, что уже летом украинцы смогут ездить в ЕС без виз. Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

"Предоставив нам безвизовый режим, Европа тоже перешла свой внутренний рубикон в отношениях с Украиной. Фактически она политически признала, что евроинтеграция нашей страны — процесс необратимый. Что принесенные на этом пути жертвы не напрасны. Что мы можем на равноправной основе интегрироваться в сообщество наций, которые исповедуют общие с нами ценности", — пишет вице-премьер в свой статье, опубликованной в пятницу в украинском еженедельнике "Фокус".

Для вступления в силу решения о безвизовом режиме для Украины его должен утвердить Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.