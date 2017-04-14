Премьер Японии призвал силы самообороны защищать страну с моря и воздуха

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал силы самообороны быть готовыми защищать страну и граждан в ситуации, когда КНДР наращивает свой ядерный и ракетный потенциал.

"Ядерные и ракетные разработки КНДР становятся все более серьезными, растет число приближений иностранных самолетов к нашему воздушному пространству с юго-западного направления (подразумеваются китайские самолеты – ред.). В мире распространяется угроза терроризма. Какова бы ни была ситуация, вы должны защитить жизнь и имущество наших граждан, территорию, морское и воздушное пространство Японии и внести свой вклад в дело мира и стабильности в мире", — приводит слова премьер-министра на выступлении перед сотрудниками сил самообороны на базе в городе Кумамото телеканал NHK

Высказывания Абэ прозвучали на фоне растущей напряженности вокруг Корейского полуострова. С четверга на прошлой неделе, когда КНДР провела очередное ракетное испытание, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии и Южной Корее. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР. Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.