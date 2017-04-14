Партия Тимошенко настаивает на отставке правительства Гройсмана

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Оппозиционная фракция "Батькивщина" в украинском парламенте настаивает на отставке действующего правительства во главе с Владимиром Гройсманом, оценивая его работу как неудовлетворительную, заявил в пятницу депутат партии Сергей Власенко.

Гройсман уже год возглавляет кабмин Украины. В пятницу у правительства истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является одним из основных критиков Гройсмана на посту премьера, она ранее уже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме и неоднократно делал колкие комментарии в адрес экс-премьера.

"Можно говорить, что это правительство работает хуже, чем удовлетворительно. А значит фракция "Батькивщина" настаивала и продолжает настаивать на отставке этого правительства и на формировании нового правительства, которое будет состоять из порядочных патриотичных профессионалов", — сказал Власенко на брифинге в пятницу, который транслировал телеканал "Рада".

Ранее Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по газовому делу передать России в счет возмещения убытков Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора. В ответ на это Тимошенко сравнила премьера Украины с упаковочной пленкой: "это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все". Она назвала заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.