Новые санкции в отношении КНДР в Совбезе ООН пока не обсуждаются

ПХЕНЬЯН, 14 апр – РИА Новости. Новые санкции в отношении КНДР в СБ ООН пока не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Пока никакие санкции в СБ ООН не обсуждаются. Возможно, они будут обсуждаться, если будет новое испытание или запуск. Санкций было принято уже более чем достаточно", — заявил высокопоставленный дипломат.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

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