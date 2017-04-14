В Кремле опровергли заявления штаба Макрона о причастности к кибератакам

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва категорически не согласна с обвинениями представителей штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в причастности России к кибератакам и распространении фейковых новостей об этом кандидате, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с такими обвинениями, они абсолютно беспочвенны, официальная Москва никоим образом не могла и не может быть причастной к каким-либо кибератакам", — заявил Песков.

Он отметил, что "официальные представительства в Москве, будь то банковские структуры, будь то официальные ведомства, сами постоянно становятся жертвами кибератак".

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали в частности представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

За выборами президента Франции следите здесь >>