В США расследуют угрозы в адрес церквей от возможного похитителя оружия

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти американского штата Висконсин расследуют письменные угрозы в адрес церквей, якобы написанные Джозефом Якубовски, который ранее направил президенту США Дональду Трампу манифест с критикой властей и, вероятно, ограбил оружейный магазин, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что в письме содержатся угрозы, касающиеся предстоящего праздника Пасхи.

Ранее в Висконсине объявили в розыск ограбившего оружейный магазин мужчину. ФБР объявило о награде в десять тысяч долларов за информацию, которая приведет к его поимке. Предположительно, оружейный магазин в городе Джейнсвилл ограбил Джозеф Якубовски, который в день ограбления отправил Трампу манифест объемом в 161 страницу. По данным СМИ, манифест содержит множество антирелигиозных высказываний. Белый дом его получил.

"Мы получили письмо (с угрозами в адрес церквей) от лица, выдающего себя за Джозефа Якубовски", — приводит телеканал слова представителя полиции округа Уокешо. Власти на данный момент не определили, действительно ли письмо написано Якубовски, ведется проверка.

Власти усилили меры безопасности в церквях Сассекса в Висконсине. Также из соображений безопасности отменена запланированная на субботу ежегодная "Охота на пасхальные яйца" — традиционная игра для детей, в ходе которой они ищут спрятанные пасхальные и шоколадные яйца.