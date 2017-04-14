Посол России в КНДР назвал беспрецедентым набор санкций против Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 14 апр – РИА Новости. Набор международных санкций в отношении КНДР беспрецедентен, но Россия и Китай не ставят задачу вызвать социально-экономический хаос в стране, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Мы должны решать главную задачу, связанную с предотвращением ракетно-ядерных программ, но у нас нет задачи взорвать экономическую ситуацию или вызвать социально-экономический хаос. Такой задачи нет ни у нас, ни у Китая. Американцы на полуофициальном, а иногда и на официальном уровне, говорят, что задача смещения политического режима Ким Чен Ына стоит в повестке дня. То есть, они думают, что ракетно-ядерную проблему можно решить путем экономического удушения страны и путем изменения политического строя. Если у них такая цель, то нам не по пути", — заявил посол.

При этом он отметил, что РФ "скрупулезно и без каких бы то ни было исключений" выполняет все санкции, введенные в отношении Пхеньяна СБ ООН.

"Санкции, которые принимают отдельные страны – США, Япония, Южная Корея, ЕС – мы считаем, что эти санкции нелегитимны и эти санкции мы не приветствуем, не поддерживаем. Обещания США вводить вторичные санкции в отношении того, что не следует американским санкциям, мы считаем неприемлемыми, с точки зрения всех положений международного права", — отметил он.