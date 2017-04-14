Вице-премьер Украины считает нормализацию отношений с Россией возможной

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Нормализация отношений Украины с Россией возможна, "в далеком или не очень будущем", считает Иванна Климпуш-Цинцадзе — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна – в далеком или не очень будущем. Это зависит от перемен, прежде всего, внутри самой России", — пишет вице-премьер в свой статье, опубликованной в пятницу в украинском еженедельнике " Фокус ".

Дружественные при президенте Викторе Януковиче отношения Украины с Россией ухудшились после массовых акций на Майдане в конце 2013 года, а также после присоединения Крыма к России и военной операции в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.