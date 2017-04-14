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В мире

Парубий считает несвоевременным обсуждать импичмент Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (202)
11:5814.04.2017
(обновлено: 12:01 14.04.2017)
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Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает несвоевременным на данный момент рассматривать в парламенте вопрос о совершенствовании законодательства в отношении импичмента президента.

Петр Порошенко на церемонии возложения цветов к кресту Небесной сотни в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
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Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в Конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий, в том числе, "Батькивщина", "Самопомощь" потребовали от парламента на ближайшем заседании рассмотреть проект закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента. Это позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

"Я говорил публично некоторым главам фракций, что во время, когда Украина ведет войну против агрессора, оказывать атаки, ставить вопрос импичмента президента Украины, который одновременно Верховный главнокомандующий украинской армии, является непродуктивным, является неэффективным для страны", — сказал Парубий в интервью агентству "Укринформ", обнародованном в пятницу.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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По его словам, независимо от фамилии президента, недопустимо ставить под сомнение этот институт власти "в такой трудный для страны период". "Я думаю, это не входит в первоочередные задачи, которые стоят перед нашей страной", — сказал Парубий.

По Конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

Согласно календарному плану работы парламента, следующая пленарная неделя пройдет с 16 по 19 мая.

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