В торговом центре в ОАЭ вспыхнул сильный пожар

ДУБАЙ, 14 апр — РИА Новости. Сильный пожар возник в одном из торговых центров в эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщила эмиратская газета Khaleej Times со ссылкой на пользователей социальных сетей, которые публикуют видеозаписи с места пожара.
Издание отметило, что загорелся магазин одежды, который расположен напротив госпиталя Аджмана.
Пока официальной информации о причинах возгорания и возможных жертвах не поступало. Магазин был закрыт, поскольку пятница в ОАЭ — выходной день.
#BREAKING: Massive fire erupts in Ajman shopping center https://t.co/4lyG5rsOjZ (KT surfer Ahmad Amiri) | #UAE pic.twitter.com/jJsrejfeHi— Khaleej Times (@khaleejtimes) 14 апреля 2017 г.