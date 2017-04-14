В торговом центре в ОАЭ вспыхнул сильный пожар

ДУБАЙ, 14 апр — РИА Новости. Сильный пожар возник в одном из торговых центров в эмирате Аджман на севере ОАЭ, сообщила эмиратская газета Khaleej Times со ссылкой на пользователей социальных сетей, которые публикуют видеозаписи с места пожара.

Издание отметило, что загорелся магазин одежды, который расположен напротив госпиталя Аджмана.

Пока официальной информации о причинах возгорания и возможных жертвах не поступало. Магазин был закрыт, поскольку пятница в ОАЭ — выходной день.