МИД Китая выразил надежду на улучшение отношений США и России

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется на улучшение отношений между США и Россией, что является необходимым для поддержания международного мира и стабильности, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
28.7%Окончательно прекратит сотрудничество по борьбе с терроризмом
53.7%Серьезно усложнит дипломатические контакты
17.6%Взаимоотношения Москвы и Вашингтона не изменятся
Он также отметил, что США и Россия – постоянные члены Совета Безопасности ООН, которые обладают большим влиянием на международной арене, и развитие двусторонних отношений благоприятно для поддержания международного мира и стабильности, а также для противостояния различного рода вызовам глобального характера.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>