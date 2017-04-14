МИД Китая выразил надежду на улучшение отношений США и России

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется на улучшение отношений между США и Россией, что является необходимым для поддержания международного мира и стабильности, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на то, что госсекретарь США (Рекс) Тиллерсон совершил визит в Россию . Мы также обратили внимание и на заявления, которые сделали две стороны… Китайская сторона надеется на то, что российско-американские отношения продолжат улучшаться, это хорошая новость для всего мира", — сказал Гэн Шуан.

Он также отметил, что США и Россия – постоянные члены Совета Безопасности ООН, которые обладают большим влиянием на международной арене, и развитие двусторонних отношений благоприятно для поддержания международного мира и стабильности, а также для противостояния различного рода вызовам глобального характера.

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