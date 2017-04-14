Рябков призвал не спекулировать на возможности применения США супербомбы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва не видит поводов для спекуляций на тему возможного применения Вашингтоном крупнейшей неядерной бомбы против КНДР или Сирии, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не вижу сейчас предмета для подобного рода спекуляций", — сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, не опасается ли Россия, что США могут сбросить бомбу, аналогичную той, что была в четверг применена в Афганистане, на Сирию или КНДР.

США в четверг впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.

В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана сообщило, что в результате удара были уничтожены 36 боевиков, а также разрушены ключевые тайники и комплекс туннелей глубокого заложения.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.