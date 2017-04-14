МИД: США должны бороться с ИГ* в соответствии с международным правом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва настаивает, что действия США в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*, в том числе в Сирии, должны соответствовать международному праву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы всегда заявляли, что борьба с ИГИЛ* — это наша общая задача и общая цель, добиться этой цели можно только через сотрудничество, к сожалению, полноформатного сотрудничества у нас с США в этой сфере нет. Дело ограничивается обменом информацией по оперативной обстановке в Сирии и то, как я понимаю, в определенном ограниченном ключе… Какие "опции" рассматривают американские военные планировщики — это их дело. Мы в любом случае настаиваем на том, что все должно осуществляться в рамках норм международного права", — сказал Рябков.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по группировке "Исламское государство"* без разрешения властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России