В Китае арестовали пять человек, у которых изъяли свыше 20 кг героина

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция китайской провинции Ганьсу арестовала пять человек, подозреваемых в наркотрафике, изъяв у них более 20 килограмм героина, передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что проверка по делу велась более двух месяцев в провинциях Ганьсу и Юньнань. В общей сложности стражи порядка изъяли 52 упаковки героина весом 20,3 килограмма. В четверг 13 апреля подозреваемые были доставлены в провинцию Ганьсу для дальнейшего расследования. Отмечается, что один из подозреваемых имел связи с лицами за рубежом, которые причастны к торговле наркотиками.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала пять подозреваемых в наркотрафике, у которых была изъята партия героина весом 42 килограмма.

Китайское уголовное законодательство предусматривает очень строгое наказание за совершение наркопреступлений. При этом количество наркотиков, обнаруженных при досмотре лиц, уличенных в контрабанде, сбыте, перевозке, производстве и незаконном хранении, устанавливается по их весу без пересчета на 100-процентное активное вещество. За контрабанду крупных объемов наркотиков (например, опиума в количестве свыше одного килограмма или героина свыше 50 граммов) нарушителям грозит лишение свободы сроком на 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь.