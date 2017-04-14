Депутат Госдумы назвал удар США в Афганистане желанием "показать мощь"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Применение США сверхмощной неядерной бомбы в первую очередь свидетельствует о желании Вашингтона показать свою мощь другим государствам, а не бороться с террористами из "Исламского государства"*, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

США в четверг впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.

"Здесь меньше, как мне кажется, удар рассчитан по "Исламскому государству", хотя понятно, что физически и материально нанесен ущерб. Но в большей степени здесь речь идет о том, чтобы показать другим государствам свою мощь. Попытка Вашингтона показать мощь своей державы", — сказал Швыткин РИА Новости, отметив, что это его личное мнение.

Он считает, что этот удар в очередной раз показывает, что президент США Дональд Трамп — очень импульсивный и непредсказуемый политик. Парламентарий также отметил, что должна быть сопоставимость действий, и борьба с терроризмом непременно должна вестись, но в разумных рамках. "Все должно быть в рамках допустимости. Важно понимать, что это наносит ущерб не только самому "Исламскому государству", но и территории государства, где находятся боевики. Должна быть сопоставимость действий", — сказал Швыткин.

В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России