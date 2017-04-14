Депутат Госдумы назвал удар США в Афганистане желанием "показать мощь"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Применение США сверхмощной неядерной бомбы в первую очередь свидетельствует о желании Вашингтона показать свою мощь другим государствам, а не бороться с террористами из "Исламского государства"*, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
"Здесь меньше, как мне кажется, удар рассчитан по "Исламскому государству", хотя понятно, что физически и материально нанесен ущерб. Но в большей степени здесь речь идет о том, чтобы показать другим государствам свою мощь. Попытка Вашингтона показать мощь своей державы", — сказал Швыткин РИА Новости, отметив, что это его личное мнение.
В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.
Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России