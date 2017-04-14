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В мире

Год кабмина Гройсмана: премьер Украины не собирается в отставку

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (200)
09:1314.04.2017
(обновлено: 09:20 14.04.2017)
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Председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Лазаренко
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КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом отмечает годовщину своей работы — в пятницу у кабмина истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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На данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной раде в целом довольна работой правительства, да и достаточного количества голосов под это решение нет. Кроме того, у президента Петра Порошенко сейчас нет "запасных игроков", способных занять кресло премьера.

При этом эксперты не исключают, что ряд политических сил попытаются сместить Гройсмана, чтобы спровоцировать очередной политический кризис на Украине и добиться досрочных парламентских выборов.

Премьер-бюрократ

"Я вам покажу, что такое управление государством", — сказал Гройсман год назад в Раде после назначения на пост главы кабмина. Тогда депутаты и журналисты с улыбкой восприняли это заявление, понимая причины такого назначения.

Смена премьера должна была разрешить затянувшийся политический кризис и установить контроль за исполнительной ветвью власти со стороны Порошенко. В экспертной среде Гройсмана называли человеком президента, который, в отличие от его предшественника Арсения Яценюка, не будет вести самостоятельную политическую игру и не имеет президентских амбиций.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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С приходом Гройсмана правительство стало менее политизированным и скандальным: премьер избегает громких заявлений и оценок. Не смотря на свой молодой возраст — 39 лет, он тяготеет к бюрократии, позиционирует себя как "крепкий хозяйственник" и не упускает ни единой возможности, чтобы напомнить о своих успехах на посту мэра города Винница, от чего на заседаниях кабмина журналисты откровенно скучают.

В окружении премьера говорят, что он является сторонником жесткого управления, но иногда это выглядит чересчур грубо. Премьер в своей работе сконцентрировался исключительно на решении внутренних социально-экономических вопросов. В отличие от Яценюка, он редко совершает зарубежные визиты, и, по мнению некоторых экспертов, слаб в международных переговорах.

При этом, впервые за многие годы действующий кабмин не занимается борьбой с предшественниками и продолжает работу по большинству реформ, которые были начаты предыдущим правительством.

© РИА Новости. Стрингер
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной Рады Украины

Достижения и проколы

Украинские политики и эксперты сначала сомневались, что Гройсман станет эффективным премьером, — по большей части, из-за небольшого политического опыта и отсутствия своей партии в парламенте.

Лидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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При этом работа спикером Рады и хорошее знание депутатского корпуса помогают ему проталкивать в парламент необходимые правительственные решения. Он хорошо знает региональную проблематику и хорошо владеет вопросами, связанными с децентрализацией власти, так как является одним из ярых сторонников передачи власти из центра на места.

Главным достижением правительства Гройсмана за год работы эксперты назвали стабилизацию ситуации в экономике и возобновление экономического роста.

"Да, цифры скромные, только 2% роста, но главное — что остановлена тенденция падения экономики. Гройсман почувствовал, что лимит непопулярных тенденций исчерпан, что нужно больше акцентов делать на социальные вопросы и стабилизацию", — сказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Заместитель директора агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что, в отличие от кабмина Яценюка, нынешнее правительство стало источником добрых новостей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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"Инициатива Гройсмана о повышении в два раза минимальной зарплаты в 3200 гривен — это явный позитив, и, как показывает социология, доверие к этому правительству выросло", — сказал эксперт.

При этом политологи отмечают, что более эффективной работе правительства мешали политические конфликты. Прежде всего, речь идет о торговой блокаде Донбасса, экономические потери от которой сам премьер оценил в 1% ВВП. Из-за блокады радикалами поставок антрацита из Донбасса правительству в середине февраля пришлось ввести чрезвычайные меры в энергетике. Дефицит энергетического угля уже привел к остановке четырех украинских ТЭС и ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Сам Гройсман в целом остался доволен работой своей команды, отметив, что правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано".

© РИА Новости. Александр Максименко
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Скамейка запасных

Несмотря на положительную оценку работы Гройсмана, в парламенте есть ряд фракций, которые давно надеются отправить в отставку действующий кабмин. Прежде всего, это партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционный блок".

Они критикуют Гройсмана за непрофессиональное управление страной, которое привело к разрушительным процессам в экономике, социальной и хозяйственной сферах, и утверждают, что премьер вместе с Порошенко "возглавили самую большую коррупцию в государстве".

"Батькивщина" уже пыталась инициировать вопрос об отставке Гройсмана, однако безрезультатно. Чтобы начать процедуру отставки кабмина, необходимо собрать в Раде не менее 150 подписей, в то время как у "Батькивщины" в парламенте всего 20 голосов.

С приближением годовщины работы правительства, украинские СМИ начали писать о якобы натянутых отношениях между Порошенко и Гройсманом, в связи с чем стали ходить слухи о готовящейся замене нынешнего премьера. Среди возможных кандидатов назывались секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 21 сентября 2016
© РИА Новости. Стрингер
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Гройсман на неоднократные вопросы журналистов о его отношениях с президентом отвечал уклончиво. По его словам, он ежедневно общается с Порошенко по рабочим вопросам. Премьер также заверил, что у него нет политических амбиций и он не намерен баллотироваться в президенты Украины на очередных выборах в 2019 году. Кроме того, он опроверг слухи о планах по созданию собственной политической партии.

Отставку правительства оппозиция рассматривает как шаг к развалу коалиции и досрочным парламентским выборам. Эксперты считают, что вероятность увольнения Гройсмана в ближайшее время невысока, так как у большинства в Раде нет желания идти на перевыборы. Против досрочных выборов выступает и президент. При этом они не исключают, что могут быть предприняты попытки расшатать ситуацию.

"Безусловно, противники Гройсмана и президента попытаются сконцентрироваться на том, чтобы в мае-начале июня попытаться выразить вотум недоверия этому правительству и, таким образом, спровоцировать политический кризис", — считает Фесенко.

"Внеочередные парламентские выборы, и автоматическая отставка правительства возможны только в связи с какими-то внешними обстоятельствами", — сказал Голобуцкий, уточнив, что это могут быть уличные акции протеста "либо какой-то экономический коллапс, который развалит всю государственную систему".

Кадровые ротации подождут до осени

Партнер "Блока Петра Порошенко" по коалиции в Раде — "Народный фронт" — также не хочет выборов. С рейтингом партии экс-премьера Яценюка, который находится в пределах статистической погрешности, выборы были бы "самоубийством".

У Порошенко также заявили, что не видят оснований для смены правительства. "В коалиции нет голосов и нет нужды менять правительство, мы считаем, что правительство Гройсмана справилось", — сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

Сам премьер заявил, что пока нет планов переформатирования правительства. На одном из последних заседаний кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год. Таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.

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