Жертвами схода селевого потока в Таджикистане стали мать и ребенок

ДУШАНБЕ, 14 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Молодая женщина и ее двухлетний ребенок погибли в результате селевого потока, обрушившегося на жилой дом в кишлаке Сагирдашт в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны Умеда Юсупова.

"В ночь на пятницу ливневые дожди вызвали резкое повышение уровня реки и движение почвы, в результате чего грязевой поток вместе с камнями обрушился на дом: погибли мать и двухлетний малыш", — сказал она.

По ее словам, ливневые дожди стали причиной подъема уровня воды в реках Аштского района Согдийской области, в результате чего были частично повреждены несколько мостов. Из-за шквалистого ветра также были повреждены крыши нескольких домов.

Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, размер нанесенного ущерба уточняется. На месте работают сотрудники КЧС и районной администрации со спецтехникой, ликвидируя последствия стихии. С начала текущего года в Таджикистане жертвами стихийных бедствий стали 26 человек.