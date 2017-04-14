Токио призвал японские школы в Корее к соблюдению осторожности

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство образования и науки Японии направило директиву японским школам в Южной Корее с требованием соблюдать повышенные меры безопасности и следить за свежей информацией от посольства и консульства Японии в этой стране в связи с обострением напряженности на Корейском полуострове, об этом глава ведомства Мацуно Хирокадзу доложил на заседании комитета по образованию нижней палаты парламента.

Он сообщил, что в четверг соответствующее письмо было разослано двум японским школам, расположенным в Сеуле и Пусане. В нем содержится требование внимательно отслеживать информацию, поступающую по каналам МИД, посольства и консульства Японии в Южной Корее.

"Мы должны сделать все для обеспечения безопасности учеников и учителей", — заявил министр.

За 9 дней после очередного ракетного испытания КНДР тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Япония рассматривает вопрос об эвакуации своих граждан из Южной Кореи в случае обострения ситуации.