Токио призвал японские школы в Корее к соблюдению осторожности

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство образования и науки Японии направило директиву японским школам в Южной Корее с требованием соблюдать повышенные меры безопасности и следить за свежей информацией от посольства и консульства Японии в этой стране в связи с обострением напряженности на Корейском полуострове, об этом глава ведомства Мацуно Хирокадзу доложил на заседании комитета по образованию нижней палаты парламента.
"Мы должны сделать все для обеспечения безопасности учеников и учителей", — заявил министр.
За 9 дней после очередного ракетного испытания КНДР тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в Японии. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.