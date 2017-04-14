В Японии в годовщину землетрясения в Кумамото прошла траурная церемония

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Траурная церемония прошла в Японии в годовщину серии разрушительных землетрясений в префектурах Кумамото и Оита. Прямую трансляцию с места вел телеканал NHK.

На церемонии присутствовали родственники погибших, администрация префектур. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также принял участие в трауром мероприятии.

"Мы обязательно восстановим безопасный для проживания город и вернем улыбки на лица тех, кто понес ущерб от землетрясения", — обратился премьер с приветственным словом к присутствующим.

На острове Кюсю на юго-западе Японии в префектуре Кумамото 14 апреля 2016 года произошло первое крупное землетрясение магнитудой 6,5. Затем через день там же произошло землетрясение, по силе в 16 раз превышающее предыдущее, его магнитуда составила 7,3. В соседней префектуре Оита на восточном побережье острова также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,3.

Из 6 тысяч 566 землетрясений, которые произошли в прошлом году в Японии, 3 тысячи 146 случились в апреле в районе префектур Кумамото и Оита. Метеорологи связывают повышенную сейсмоактивность в этих районах с афтершоковыми толчками после землетрясения в Кумамото.

Жертвами стихийного бедствия стали 225 человек, к ним причисляют и тех, кто погиб позже, но чья смерть связана с этим стихийным бедствием. По-прежнему 47 тысяч человек живут во временных жилищах.