Эксперт прокомментировал использование США мощнейшей бомбы в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Использование США наиболее мощной неядерной бомбы в Афганистане показывает, что администрация Дональда Трампа подходит к международным кризисам более агрессивно, чем предыдущая администрация, считает директор программ неправительственной организации Green Cross и эксперт в области оружия массового поражения Пол Уокер.

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию.

"Использование этой уникальной бомбы новой администрацией Трампа демонстрирует намного более жесткий и агрессивный подход к кризисам, чем у предыдущей администрации США, это явный предупреждающий выстрел иностранным соперникам, как странам, так и террористам", — сказал Уокер РИА Новости.

По его словам, использование столь мощной бомбы подходит для поставленной задачи — уничтожения подземных укреплений врага. "Десятитонная бомба спроектирована так, чтобы произвести огромную взрывную волну, которая может легко уничтожить сильные бронированные цели. Эта бомба настолько большая, что ее можно сбросить только с военно-транспортного самолета: она слишком велика для того, чтобы ее перевозил типичный бомбардировщик", — отметил Уокер.

Он пояснил, что данная бомба в 10-20 раз мощнее традиционных авиабомб.