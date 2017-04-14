На Тайване выявили первый в 2017 году ввозной случай заражения вирусом Зика

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Тайваня выявили первый в этом году на острове ввозной случай заражения вирусом Зика, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что заболевший молодой тайванец в середине марта посещал Анголу. Симптомы болезни в виде высокой температуры, боли в мышцах начали проявляться в начале апреле, после чего молодой человек обратился за медицинской помощью.

В четверг медики подтвердили, что пациент заразился вирусом Зика. В настоящее ни у кого из имевших с заболевшим контакт симптомов заболевания не обнаружено.

С 2016 года на Тайване было выявлено в общей сложности 14 ввозных случаев заражения вирусом Зика.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.