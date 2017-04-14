В Нью-Йорке задержали 25 демонстрантов в здании Trump Tower

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала в здании Trump Tower 25 демонстрантов, протестующих против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.

Сообщается, что протестующие сидели в вестибюле перед лифтами и скандировали: "Нет запрету, нет облавам, нет стене!". Служба безопасности была вынуждена заблокировать доступ в здание.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.