В Турции сомнительно относятся к сотрудничеству с курдами в боях за Ракку

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Сотрудничество с отрядами курдского ополчения при освобождении сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может быть полезно сейчас, но принести проблемы в будущем, заявил в четверг министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Мы обсудили ситуацию в Ракке с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Турция не хочет, чтобы отряды курдского ополчения принимали участие в освобождении Ракки", — сказал он на конференции в Вашингтоне.

Ышык напомнил, что Анкара считает курдский отряды YPG (Yekîneyên Parastina Gel‎‬, Отряды народной защиты) и сирийскую курдскую Партию демократического союза (PYD) террористическими группировками. "Возможно, сотрудничество с ними принесет выгоду в краткосрочной перспективе, но в последствии это создаст проблемы", — сказал он.

Турецкий министр сообщил, что "обсуждение этой темы с Мэттисом было очень дружелюбным".

Как сообщил Ышык, наряду с Раккой они с американским коллегой обсудили ситуацию в Манбидже и Идлибе. "Мы договорились работать над этими вопросами и поддерживать тесный контакт", — сказал он, добавив, что состоявшаяся "встреча была очень плодотворной".

"Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют отряды курдов и местных племен, ведут операцию по освобождению Ракки, которую боевики ИГ назвали своей "столицей". Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

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