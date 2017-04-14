Глава ОАГ обвинил власти Венесуэлы в развязывании насилия в стране

МЕХИКО, 14 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро обвинил правительство Венесуэлы в развязывании насилия в стране на фоне массовых акций протеста.

По последним данным главы оппозиционного парламента Венесуэлы, в ходе протестов уже погибли семь человек.

"Я мучаюсь болью Венесуэлы, страдаю с каждым венесуэльцем, который сопротивляется режиму, руки которого запачканы кровью", — приводит портал Universal заявление Альмагро в Майами. Там группа венесуэльских эмигрантов вручила Альмагро орден имени бывшего президента страны Ромуло Бетанкура.

Глава ОАГ прямо обвинил правительство Николаса Мадуро в репрессиях и потребовал прекратить нападения на участников маршей протестов, которые производят вооруженные сторонники Мадуро — так называемые "колективос". Альмагро также заверил собравшихся в своей решимости применить к Венесуэле действие Межамериканской демократической хартии на фоне разрушения демократического строя в стране. В случае применения хартии Венесуэла может быть исключена из ОАГ.

Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть национальной ассамблеи Венесуэлы. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.