На Украине обыскивают компанию, в которую обращался депутат Рады Артеменко

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в Киеве в помещении организации "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предлагавший "план" снятия санкций с РФ, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым (структурное подразделение украинской генпрокуратуры).

Ранее Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "Государственная измена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат в минувшую пятницу впервые был на допросе в прокуратуре.

"Следователями прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в ГП Украины) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводится обыск в помещении офиса общественной организации "Международный центр перспективных исследований", услугами которой пользовался народный депутат Верховной рады Украины А. Артеменко", — говорится в сообщении на Facebook.

По данным ведомства, разрешение на проведение обыска в четверг было предоставлено Голосеевским районным судом Киева, обыски проводятся в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Офис организации "Международный центр перспективных исследований", где проходят обыски, находится в Киеве на улице Институтской.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.