CNN: у европейских спецслужб были данные о "контактах" команды Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Спецслужбы Великобритании и ряда других европейских в 2016 году перехватывали сообщения между членами команды тогда кандидата в президенты США Дональда Трампа с российскими гражданами, утверждает телеканал CNN.

Ссылаясь на свои источники в конгрессе, правоохранительных органах и спецслужбах США и европейских стран, телеканал заявляет, что перехватить сообщения удалось в ходе наблюдения за "российскими чиновниками и другими россиянами, которые известны западным разведкам". Слежка за окружением Трампа таким образом была "случайным сбором" информации, отмечает CNN.

Полученные данные передавались спецслужбам США, однако об их содержании телеканал не сообщает. Одной из европейских спецслужб, которые передавали такую информацию, CNN называет британскую GCHQ.

США все последние месяцы обвиняют РФ в попытке оказания влияния на президентские выборы в ноябре 2016 года. В Москве называют данные обвинения безосновательными.

Расследование "вмешательства России" в выборы США ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса. В рамках следствия изучаются также возможные контакты окружения Трампа с российскими представителями. Действующий президент и его помощники категорически отрицают какие-либо связи с РФ и одновременно выдвигают встречные обвинения против бывшей администрации США в незаконном прослушивании.

В марте глава комитета по разведке палаты представителей США Дэвин Нунес сообщил со ссылкой на источники, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, под которую сотрудники попали лишь случайно. Ряд других конгрессменов поставили под сомнение слова своего коллеги.

В Белом доме, ссылаясь на сообщения СМИ заявляли, что по просьбе бывшего президента США Барака Обамы команду Трампа прослушивала британская GCHQ. Власти Великобритании назвали такие обвинения "совершенно нелепыми".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты.

Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.