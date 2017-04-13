Суперзлодей из комиксов. SZ рассказала об антироссийской паранойе в США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Антироссийская истерия в США носит иррациональный характер и вряд ли пойдет на убыль в ближайшее время, считает обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Кун.

Противники Дональда Трампа уверены, что главой Белого дома стал "двойной агент", а политику новой администрации определяют зарубежные спецслужбы. "Американцы, которые придерживаются таких убеждений, называют Трампа изменником и требуют от министерства юстиции отправить его за решетку", — говорится в статье.

Автор полагает, что подобная "паранойя" свойственна в первую очередь представителям Демпартии США, чей кандидат потерпел поражение на прошедших выборах. При этом журналист подчеркивает, что спекуляции на тему "связей Трампа с Кремлем" основываются исключительно на "догадках и предчувствиях".

Кун приводит в пример недавний доклад ЦРУ, АНБ и ФБР о "вмешательстве Москвы в выборы президента". С его точки зрения, в документе использована слабая аргументация, а постоянные ссылки на российские СМИ заставляют усомниться в профессионализме американских спецслужб.

"Не существует веских доказательств того, что за хакерскими атаками на сервера Демпартии США стоит Кремль", — резюмирует автор статьи.

"Одержимость Россией во многом связана со стереотипами времен холодной войны, которыми отмечено мышление американцев", — поясняет Кун. Он полагает, что многие привыкли считать Москву "суперзлодеем из комиксов" и нет оснований надеяться, что ситуация изменится в ближайшем будущем.