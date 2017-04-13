Госдеп: президентская комиссия России и США пока восстановлена не будет

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президентская комиссия России и США пока не будет восстановлена, заявил журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее договорились о создании рабочей группы по улучшению отношений.

"Что касается мандата рабочей группы, детали предстоит доработать. Были спекуляции, что это возвращение к двусторонней президентской комиссии, но это не так", — сказал Тонер.

Лавров ранее выразил надежду на возобновление работы совместной президентской комиссии России и США. По его словам, в ходе переговоров с Тиллерсоном эта тема не была затронута.