В НАТО заявили, что Трамп поддерживает усиление восточного фланга альянса

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает увеличение контингента НАТО в Восточной Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.

"Действующая администрация, президент (Трамп — ред.) и его команда по вопросам безопасности поддерживают изменения в НАТО, в том числе увеличение сил НАТО в восточной части альянса", — заявил генсек, отметив, что впервые за много лет наблюдается увеличение численности американского контингента в Европе и рост присутствия НАТО в целом в странах Балтии и в Польше.

Столтенберг добавил, что согласен с Трампом в том, что Европа и Канада должны увеличить расходы на обеспечение безопасности и обороны.

Альянс проводит "самое масштабное усиление системы коллективной безопасности со времен "холодной войны" в рамках адаптации политики НАТО к "жестким действиям России" и растущей террористической угрозе, заявил генсек.

По его словам, шаги НАТО носят "пропорциональный" характер, а альянс "не хочет новой "холодной войны".