В Ираке сообщили о ликвидации ячейки ИГ* в Багдаде

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Управление разведки Ирака сообщило в четверг о раскрытии и ликвидации в Багдаде ячейки террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), которая готовила десятки терактов в иракской столице с участием смертников, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление разведки.

Как отмечает канал, ячейка стояла за несколькими терактами в иракской столице, произошедшими ранее. Сколько человек были задержаны или убиты в результате операции, не уточняется.

По данным "Аль-Арабии", иракские силовики с понедельника начали операцию по очистке районов к северу от Багдада от так называемых "спящих ячеек" ИГ*.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России