В Киеве неизвестные напали на судью

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители Святошинского управления полиции разыскивают двух мужчин, которые пытались нанесли телесные повреждения судье Апелляционного хозяйственного суда Киева", — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, о нападении в полицию сообщила сама потерпевшая.

"Киевлянка рассказала, что припарковала свой автомобиль в Святошинском районе. Только она хотела выйти из машины, к ней подбежали двое неизвестных мужчин. Один из них схватил за руку и пытался силой высадить из авто, чем причинил ушиб плеча, другой злоумышленник угрожал при этом. С места происшествия мужчины уехали своим автомобилем", — сообщает полиция, не называя фамилию судьи.

Заведено уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного" Уголовного кодекса Украины. Проводится оперативно-розыскные меры для установления личностей злоумышленников.