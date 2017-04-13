Опрос: более 50% жителей Латвии не поддерживают продление санкций против РФ

РИГА, 13 апр – РИА Новости. Продление санкций ЕС против России неправильным шагом считают 59% респондентов в Латвии; 77% согласны с тем, что они вредят латвийской экономике, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией SKDS.

В марте Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года.

"Лишь каждый пятый житель Латвии доволен взаимоотношениями Латвии и России, а подавляющее большинство выражает неудовлетворенность ими. 77% опрошенных согласны с тем, что эти санкции вредят латвийской экономике", — сказано в исследовании.

Отношениями Латвии с ЕС довольны больше половины опрошенных, в том числе 70% латышей и 48% русскоязычных. Отношения Латвии и США хорошими считает почти половина респондентов. 43% русскоязычных считают их плохими, более 50% латышей — хорошими.

Продление санкций ЕС против России неправильным шагом считают 59% респондентов, в том числе 87% русскоязычных.

В проводившемся в феврале 2017 года опросе участвовали 1005 респондентов в возрасте 18-74 лет.

Евросоюз 17 марта 2014 года после референдума о воссоединении Крыма с РФ принял пакет индивидуальных санкций, направленных на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины". С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении физических и юридических лиц, в числе которых российские бизнесмены и официальные лица, а также представители ополчения и руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".