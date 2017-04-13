В Нигерии власти ведут переговоры по возвращению похищенных девушек

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство Нигерии ведет переговоры по возвращению удерживаемых в заложниках девушек, похищенных в Чибоке в 2014 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление президента страны Мохаммаду Бухари.

Правительство "постоянно находится на связи посредством переговоров, местной службы разведки, чтобы обеспечить освобождение остающихся в плену девушек и других похищенных людей невредимыми", отметил президент в своем заявлении, которое вышло за день до третьей годовщины похищения девушек.

По информации агентства, из всех девушек, похищенных в 2014 году, 195 еще числятся пропавшими. Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу.

В апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам"* похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам"* опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России