В Ливии не обсуждают вопрос создания российской военной базы

РАДЖМА (Ливия), 13 апр — РИА Новости. Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что создание военной базы России в Ливии пока не обсуждается.

Армия под командованием генерала Халифы Хафтара базируется на востоке страны и является союзником не признающего власти в Триполи парламента Ливии.

"Этот вопрос вообще не выносился на обсуждение. Не думаю, что у России есть желание или необходимость создавать военную базу в Ливии. У РФ гигантский флот в Средиземном море, который позволяет обойтись без сухопутных баз в этом регионе. В любом случае, создание военной базы – вопрос, продиктованный местными, региональными и международными условиями. Не думаю, что такие условия сейчас есть", — заявил Хафтар.

Хафтар в 2016 году посетил Москву в июне и в ноябре для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

В январе 2017 года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", в ходе видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке, также ему была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения, сообщало Минобороны РФ.