В Ливии отметили усилия Египта по урегулированию конфликта

РАДЖМА (Ливия), 13 апр — РИА Новости. Египет прилагает максимум усилий для решения ливийского конфликта, в связи с чем был сформирован комитет, члены которого контактируют со всеми сторонами, заявил в интервью РИА Новости командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

"Египет находится в авангарде стран, прилагающих максимум усилий в помощи сторонам конфликта в Ливии для достижения согласия. Египтом был сформирован комитет, состоящий из высокопоставленных чиновников, контактирующих со всеми сторонами ливийского конфликта и сторонами, влияющими на достижение согласия. Возглавляет его глава генштаба ВС Египта Махмуд Хиджази", — заявил Хафтар.

По его словам, комитет предложил пересмотреть соглашение Схират, которое "зашло в тупик". "Сейчас идет работа в этом направлении", — отметил Хафтар.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. Согласно соглашению в Ливии было создано правительство национального единства и президентский совет во главе с Фаезом ас-Сарраджем.

По словам Хафтара, Египет напрямую заинтересован в решении конфликта в соседней стране из-за угрозы безопасности страны со стороны террористических группировок, действующих в Ливии.