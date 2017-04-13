Экс-посол Британии призвал Лондон забыть о политике угроз в адрес Москвы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон считает, что Лондону необходимо всерьез пересмотреть отношение к Москве и забыть о политике угроз и санкций. Об этом он написал в письме в редакцию The Financial Times.

"Дни, когда Россия безропотно сносила западные сумасбродства вроде Ирака и Ливии, давно позади. Угрозы изоляции и штрафов такой гордой стране не упрощают, а лишь осложняют её попытки наладить отношения с Западом", — отмечает Брентон.

Он подчеркивает, что Лондон сможет заручиться поддержкой Москвы только в том случае, если будет считать ее партнером и выстраивать отношения на равных. По мнению Брентона, именно такой подход в свое время помог США и России прийти к сотрудничеству по иранской сделке.