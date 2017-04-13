В Виннице из-за взрыва гранаты погиб солдат

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Молодой солдат одной из воинской части погиб, по предварительным данным, в результате взрыва гранаты в Виннице; еще три человека получили ранения, сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции Украины в Винницкой области в четверг.

"Тринадцатого апреля около полтретьего ночи на улице Замостянской произошел взрыв, в результате которого погиб 20-летний солдат одной из воинских частей. Еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным экспертов взрывотехнической службы полиции, взорвалось осколочно-взрывное устройство, похожее на гранату, которое погибший достал из свой сумки.

Во время осмотра с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и три рычага запалов к осколочным гранатам.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасных предметов. По данному факту открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство". По предварительной информации следствия, военный находился в краткосрочном отпуске.