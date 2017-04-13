Колумниста NYT уличили в продвижении идеи о прекращении борьбы с ИГ*

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Журналист Сет Францман обратил внимание на неоднозначную статью в газете The New York Times, автор которой фактически призывает США прекратить борьбу с "Исламским государством"* в Сирии.

В своем блоге он опубликовал скриншот колонки Томаса Фридмана "Почему Трамп борется с ИГ* в Сирии", в которой говорится, что немедленная борьба с террористами не в интересах Вашингтона. Президент США Дональд Трамп должен позволить ИГ* быть "головной болью (президента Сирии Башара — ред.) Асада, Ирана, "Хезболлы" и России", пишет автор и проводит аналогию с моджахедами в Афганистане, которых американцы поощряли "проливать кровь русских".

Фридман признает, что в глобальном плане борьба с ИГ* необходима, однако эта террористическая группировка контролирует западный Ирак и большую часть Сирии. "Их цель – борьба с режимом Башара Асада и его союзниками в Сирии и про-иранским шиитским режимом в Ираке ", — напоминает Фридман.

По его мнению, война в Сирии должна вестись на два фронта – умеренные повстанцы и "Исламское государство". Если же США подавят филиал ИГ* в этой стране, то тем самым "уменьшат давление на Асада, Иран, Россию и "Хезболлу" и дадут им возможность подавить умеренную оппозицию".

"Сложно поверить, что это появилось в крупной газете, еще сложнее – что это появилось в New York Times. Из всех группировок, претендующих на то, чтобы стать чьей-то проблемой, почему именно ИГ*, на счету которого столько преступлений, должно сорваться с крючка?.. Неужели никто не понял, что сотрудничество с экстремистами и джихадистами не выход?" — возмутился Францман.

Журналист напомнил, что "Исламское государство"* — это не умеренные исламисты наподобие ХАМАС или "Братьев-мусульман"*. Помимо массовых убийств, на их счету сотни уничтоженных памятников культуры.

"Неужели все забыли, что они сжигали людей заживо, что они обезглавили тысячи человек?.. Как кто-то может позволить этой группировке расслабиться?" — спросил Францман.



*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.