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В мире

СМИ узнали, как "связь с Россией" стала причиной для прослушки Пейджа

11:5113.04.2017
(обновлено: 12:39 13.04.2017)
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Картер Пэйдж. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство юстиции США получило в прошлом году секретный ордер от суда на прослушку Картера Пейджа — бывшего советника Дональда Трампа — на основе якобы имеющихся доказательств того, что он является российским агентом, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Прослушка штаба Трампа: как работают "Пять глаз"
Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников писали, что ФБР летом прошлого года получило секретный ордер от суда на отслеживание контактов Пейджа в рамках расследования предполагаемых связей РФ с предвыборной кампанией в США.

Как пишет New York Times, неназванный чиновник сообщил, что суд по делам о надзоре за иностранными разведками выдал соответствующий ордер после того, как следователи установили, что Пейдж более не является частью предвыборной кампании Трампа.

По данным издания, чтобы получить ордер, правительству необходимо было показать вероятную причину считать, что Пейдж действовал в качестве российского агента. Вначале следователям нужно получить одобрение одного из высокопоставленных чиновников в министерстве юстиции США, после чего прокуроры могут обратиться в суд по делам о надзоре за иностранными разведками. Как пишет газета, получение ордера на прослушку разговоров Пейджа якобы "указывает на то, что у ФБР имелись веские доказательства того, что советник Трампа действовал от имени Москвы".

"Всегда есть огромное количество ложных доказательств", — заявил Пейдж в интервью телеканалу Fox News. "Меня никогда никто не просил что-то делать", — ответил Пейдж на вопрос журналистов ТВ о том, пыталась ли российская сторона его завербовать.

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки, события, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики. Именно в таком качестве, как писали СМИ, его пытались завербовать "российские шпионы".

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
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Публикация стала одной из последних в целой череде сообщений СМИ о якобы имевших место контактах представителей Трампа с "российской разведкой" или "российскими представителями" еще до президентских выборов. Все это уже привело к началу расследования, которое ведут в сенате и в палате представителей США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.

Администрация президента США
© Инфографика
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