Глава МВД Франции: мы не допустим восстановления сгоревшего лагеря беженцев

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль заявил, что не допустит восстановления сгоревшего лагеря беженцев на севере Франции.

Лагерь на 1,5 тысячи беженцев в коммуне Гранд-Сент на севере Франции в ночь на вторник был охвачен крупным пожаром, в результате которого поселение сгорело почти дотла. Он последовал за крупной потасовкой группы афганских и курдских мигрантов с применением холодного оружия. В результате столкновения пять человек получили ранения. В конфликт вмешались сотрудники полиции особого назначения.

"Мы не позволим, чтобы лагерь в Гранд-Сенте восстановился", — заявил Фекль в эфире радиостанции RTL.

По словам Фекля, в настоящий момент французские власти проводят расследование инцидента, а также занимаются переселением мигрантов, проживавших в сгоревшем лагере.